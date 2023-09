Vom Parkplatz zum öffentlichen Ort: Lebensraum Straße

Viele Straßen in der Stadt sind reine Transferstrecken, die Wiederaufbauplanung mit ihrer Funktionstrennung in Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit hat die Wege länger gemacht und das Auto für viele notwendig. Und das Auto, das will parken. Die meiste Zeit des Tages steht es einfach rum. Wenn die Straßen wieder Lebensräume werden sollen, dann muss für die Mobilität eine andere Lösung gefunden und der Strand unter dem Pflaster freigelegt werden.

Jörg Biesler diskutiert mit seinen Gästen:



Barbara Ettinger-Brinckmann, Architektin und bis 2021 langjährige Präsidentin der Bundesarchitektenkammer

Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen, Bauen, Mobilität in der Landeshauptstadt Düsseldorf

Wolfgang Sonne, stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst und Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der TU Dortmund

Eine Aufzeichnung von der Düsseldorfer Konferenz des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst vom 21. Juni 2023.