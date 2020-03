WDR 3 Forum zu "Frauen! Macht! Kunst!"

"Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen?" Das fragte schon in den 80ern die feministische Künstlerinnengruppe "Guerilla Girls". Seither hat sich einiges verbessert. Aber nehmen Frauen mittlerweile den Platz ein, der ihnen zusteht?

Gisela Capitain, Kölner Galeristin

Gisela Capitain

Gisela Captain beklagt, dass der deutsche Kunstbetrieb für Frauen wie ein Trichter funktioniert: "Oben kommen sehr viele Frauen rein und unten sehr wenige raus." Als Galeristin ist ihre Erfahrung aber auch: "Der Fokus auf Frauen ist stärker geworden." Ihre Kundschaft, also die Museen und Sammler, fragen zurzeit vor allem Kunst von Frauen an. Sie selbst repräsentiert Männer und Frauen "gezielt gemischt" und warnt vor einer "positiven Diskriminierung" und einer Art "Ghettoisierung" von Frauen bei Ausstellungen und Messen. Das sei kontraproduktiv.

Ulli Seegers, Professorin in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Uni

Ulli Seegers

Die Hochschulprofessorin Uli Seegers fordert von den Frauen, dass sie sich selbst ermächtigen, eine aktive Rolle im Kunstbetrieb zu spielen. In ihrem Düsseldorfer Studiengang für Kunstvermittlung und Kulturmanagement will sie nicht "passive Assistentinnen für den Markt" ausbilden, sondern Frauen befähigen, Teams zu führen, Bilanzen zu lesen und in leitende Positionen zu kommen. Zwar seien 90 Prozent der Kunstgeschichts-Studierenden Frauen, aber bei höheren Abschlüssen bis hin zur Professur sinke der Frauenanteil. Durch die Gleichstellungsgesetze im öffentlichen Dienst hat sich dies laut Seegers in den vergangenen 20 Jahren gebessert: "Frauen holen gerade mit wahnsinniger Geschwindigkeit auf."

Cecilie Hollberg, Museumsdirektorin der Galleria dell’Accademia

Cecilie Hollberg

"Ich sitze hier als doppelte Quotenfigur", sagt Cecilie Hollberg, die - nach einer Kündigung jetzt wieder - die Accademia in Florenz leitet. An der Spitze der großen italienischen Museen sei sie die einzige Frau und die einzige Ausländerin. In Italien ist die Situation nach den Worten Hollbergs anders als in Deutschland: Schon seit Jahrzehnten seien Top-Plätze in Museen und Hochschulen auch von Frauen besetzt. Braucht es eine Frauen-Quote in Deutschland? Die würde zur Negativwahrnehmung von Frauen führen, meint Hollberg und möchte selbst auch nicht als "Quoten-Frau" bezeichnet werden, "weil das wieder schmälert, was man geleistet hat".

Vivian Greven, Künstlerin in Düsseldorf

Vivian Greven

Im Gegensatz zu Cecilie Hollberg findet die Künstlerin Vivian Greven eine Frauen-Quote für die Kunst "dringend notwendig". Sie erzählt von ihrer aktuellen Ausstellung und der Jury, die die Teilnehmenden auswählte - es seien fünf Männer und zwei Frauen gewesen: "Ich war perplex zu erkennen: Oh, das sind alles Herren! Eine Ausstellung will den Querschnitt von deutscher Malerei zeigen und läuft durch einen Filter, der männlich konnotiert ist!?" Ein anderes Thema, das die 34-Jährige umtreibt, ist die Frage, ob sie in Zukunft gleichzeitig Künstlerin und Mutter sein kann. "Ist das vereinbar? Hat das Rückschlüsse auf mein Werk? Bin ich als Mutter zu weiblich, zu weich? Wird weniger verkauft?" Das alles ist für sie "existenziell bedrohlich".

Moderation: Rebecca Link

Rebecca Link

"Ob wir in zehn Jahren immer noch hier sitzen und darüber reden?" - Bei der letzten Frage von Moderatorin Rebecca Link war sich die Frauen-Runde einig: Nein, hoffentlich nicht! Museen, Galerien, Hochschulen - kein Ort könne sich mittlerweile noch leisten, Frauen NICHT zu berücksichtigen.

Redaktion: Marion Menne / Anna Beerlink

Aufzeichnung vom 03.03.2020 aus dem WDR Funkhaus