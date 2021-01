Kinder aus akademischen Haushalten studieren in Deutschland mit weit überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit. Wer allerdings Kinder erzieht oder Arbeit und Studium verbinden will oder muss, steht in der Regel vor erheblichen Schwierigkeiten. Kann die universialisierende digitale Technologie den Zugang zu akademischen Kompetenzen und Abschlüssen verbessern? Oder führt sie neue Hürden ein?



Michael Köhler diskutiert mit seinen Gästen, ob und wie digitale Lehre die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland verbessern kann.





Imke Ahlen, ehemalige AStA Vorsitzende der Uni Köln und Studierende

Prof. Dr. Sylvia Heuchemer, Vizepräsidentin für Lehre und Studium an der Techn. Hochschule Köln

Myrle Dzaik-Mahler, Geschäftsführerin des Zentrums für LehrerInnenbildung UzK

Ann-Kristin Kolwes, Projektkoordinatorin "Erste Generation Promotion Mentroing+" UzK

Dr. Udo Kullik, Leiter Netzwerk Medien an der Humanwissenschaftl. Fakultät der UzK