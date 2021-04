Die Zukunft der Industriemuseen

Vor 40 Jahren wurden in Nordrhein-Westfalen die ersten Industriemuseen gegründet. Das Ziel: Die Identität der Industrielandschaft bewahren, selbst wenn die Industrie mehr und mehr daraus verschwindet. Heute stellen sich die Landschaftsverbände, die die wichtigsten Träger der Industriemuseen sind, die Frage, was deren Funktion in der Zukunft sein könnte, wo kaum mehr jemand ein persönliches Verhältnis zum Bergbau hat oder zur Stahlindustrie.

Wie können Industriemuseen zu Orten des Austauschs über Zukunftsthemen werden? Und wir kann dieser Wandel nach außen sichtbar werden? Das Projekt „Futur 21“ soll Ideen entwickeln für die Industriemuseen und zugleich die Aufmerksamkeit auf sie lenken.

Im WDR3-Forum diskutieren



Milena Karabaic, Kulturdezernentin des LVR

Barbara Rüschoff-Parzinger, Kulturdezernentin des LWL

Dr. Walter Hauser, Direktor des LVR-Industriemuseums

Dirk Zache, Leiter des LWL-Industriemuseums

Clemens Walter, Kurator und künstlerischer Leiter für das Projekt „Futur 21“

Moderation: Jörg Biesler

Eine Aufzeichnung vom 30.03.2021 aus dem WDR-Funkhaus in Köln .