WDR Zeitzeichen: Geburtstag Bernd Alois Zimmermann

Sein Ort war zwischen den Stühlen. Geboren 1918, war der Komponist Bernd Alois Zimmermann in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit nicht alt, aber eben auch keiner von den richtig Jungen, die in den Trümmern einer untergegangenen Welt nach einem Neuanfang auch in der Musik suchten. | mehr