"Wayne interessiert's“ geht in die zweite Runde

Im vergangenen Jahr startete "Wayne interessiert's" mit acht Videos am Flügel. Das Instrument stand im Theater Bonn – genauer genommen in den Malerwerkstätten – inmitten von halbfertigen Bühnenteilen. Ein Ort reich an künstlerischer Inspiration und mit toller Optik.

Alles dreht sich um die Orgel

Die zweite Staffel von "Wayne interessiert's" dreht sich gänzlich um die Orgel. Der Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters ist ein charismatischer Dirigent und ein großartiger Techniker am Klavier – an seinem Lieblingsinstrument Orgel zeigt sich Marshalls ansteckende Leidenschaft ganz besonders. Auch für die Orgel-Serie sind wir an einem spannenden Ort: in der jungen und architektonisch reizvollen Immanuel-Kirche in Köln-Stammheim aus dem Jahr 2013, die die Architekten Sauerbruch Hutton gänzlich in Holz bauen ließen. Auch die Pfeifen der Späth-Orgel verstecken sich 'im' Holz – hinter einem Wand füllenden Schirm aus bunten Holzstäben.

Klassisch und jazzig - alles, was die Orgel zu bieten hat

Wayne Marshall spielt die Orgel in der Immanuel-Kirche in Köln-Stammheim.

Wayne Marshall führt uns in die Welt von Johann Sebastian Bach und Franz Liszt, er spielt romantische Orgelsinfonien aus Frankreich und zeigt, dass sich die Orgel bestens für Improvisationen anbietet – für einen Jazz-Klassiker von Billy Strayhorn und für Beethoven gleichermaßen. Marshall hat auch Tipps für die richtige Hochzeitsmusik, schöne Alternativen für die 'Wedding Evergreens' von Richard Wagner und Felix Mendelssohn Bartholdy. Und einmal klettert er mit dem Kameramann sogar direkt in die Orgel und erklärt das Instrument aus seinem Inneren.

Die acht Folgen der zweiten Staffel von "Wayne interessiert's" werden auf der Internetseite von WDR 3 und unserem Facebook-Kanal veröffentlicht. Startschuss ist am Freitag, 7. September. Alle zwei Wochen kommt ein neues Video hinzu.

