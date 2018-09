Video: Wayne Marshalls Weihnachts-Interpretationen

Wayne Marshall hat "O du fröhliche" zum ersten Mal vor einem Weihnachtskonzert in München gehört. Heute ist es eines der Lieblingslieder des Chefdirigenten des WDR Funkhausorchesters. Auch ganz vorne dabei: "While shepherds watched their flocks" aus England. | video