Musik für eine neue Generation

Eine Welt ohne zeitgenössische Klänge ist für Cristian Măcelaru, seit Herbst 2019 Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters, nicht nur ärmer, sondern schlichtweg unvorstellbar: "Jede Generation braucht ihre Musik, sie entsteht im Hier und Jetzt. Musik spiegelt Sehnsüchte, Träume und Hoffnungen", so Măcelaru. Mit den zwölf Werken wolle der WDR auch die Menschen auf zeitgenössische Musik neugierig machen, die sich vielleicht bisher noch nicht in ein Konzert der WDR-3-Reihe "Musik der Zeit" getraut hätten, sagt Harry Vogt.

Anfang Mai startet der Zyklus mit dem Portrait der britischen Komponistin Charlotte Bray. Das von ihr komponierte Werk "Where Icebergs Dance Away" wird am 28. Mai 2021 live in der Sendung WDR 3 Tonart aufgeführt. Am 11. Juni geht die Reihe mit Dai Fujikura und seinem Werk "Etwine" weiter. Für die weiteren Erstaufführungen auf WDR 3 sind Werke von Vito Žuraj, Birke Bertelsmeier, Malika Kishino, Sarah Nemtsov und Nico Muhly geplant. Es können sich noch weitere Künstler*innen bewerben, um die Reihe zukünftig mit ihren Werken zu bereichern.

Dai Fujikura steuert das Werk "Etwine" bei

Stand: 29.04.2021, 15:00