Musik und Tanz gab es in der Konzertkasse der Kölner Philharmonie: Florence Millet und Oren Shevlin spielten "Music for Two" von John Cage. Dazu tanzte Luca Lopes Pereira eine Choreographie zu Pierre Droulers "Zoo, walking with Rider", ein Projekt des "Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch".