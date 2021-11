Nachdem im Vorjahr coronabedingt keine Besucherinnen und Besucher zugelassen waren, gibt es in diesem November wieder Live-Atmosphäre in Leverkusen. In 42. Auflage bieten die Leverkusener Jazztage ein gewohnt frisches und breitgefächertes Programm. Dabei sind unter anderen die skandinavische Sängerin Rebekka Bakken, Element-of-Crime-Sänger Sven Regener und der HipHop-Künstler Max Herre.

Mit seinem Format "Jazzline" streamt der WDR an acht Abenden je zwei Konzerte von Künstlerinnen und Künstlern diverser Stil- und Spielarten, die danach auch in der Mediathek zu finden sind. Hier der Überblick über die Konzerte im WDR-Livestream:

7. November 2021