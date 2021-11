Virtuoser Pianist aus Indonesien: Joey Alexander Trio

Video starten, abbrechen mit Escape Joey Alexander und Avishai Cohen Trio bei den Leverkusener Jazztagen 2021. WDR 3 Video. . Verfügbar bis 10.11.2021. WDR 3.

Im Alter von sechs Jahren begann Joey Alexander mit dem Klavierspielen, indem er nach Gehör Jazzstandards aus der Tonträgersammlung seines Vaters interpretierte. 2011 entdeckte Wynton Marsalis den jungen Pianisten für die Jazzwelt. Der weltbekannte Trompeter hatte Alexander in einem Youtube-Video gesehen und war (und ist!) ebenso begeistert von Joey Alexander wie Herbie Hancock.