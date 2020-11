Live: Benefizkonzert für die freie Musikszene

"Zusammen sind wir stark!" - Am Sonntag (01.11.2020) um 18 Uhr spielen die Kölner Orchester in der Philharmonie ein gemeinsames Konzert zugunsten von freischaffenden Musikerinnen und Musikern. Wir senden das Konzert live in WDR 3 Kulturradio und hier im Videostream!