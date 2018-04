WDR 3: Ein brisantes Thema ist die Provenienzforschung, in der es bisher um geraubtes jüdisches Eigentum geht. Monika Grütters hat in ihrer ersten Amtszeit das "Deutsche Zentrum Kulturgutverluste" in Magdeburg gegründet, das für Betroffene im Ausland Ansprechpartner sein will. Inwiefern sehen Sie da Möglichkeiten einer Zusammenarbeit?

Müntefering: Insbesondere das Thema Koloniales Erbe ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Das ist die Aufgabe des Auswärtigen Amtes und damit auch meine Aufgabe – dass wir die kulturelle Zusammenarbeit mit Afrika verstärken und auch einen stärkeren Kulturaustausch befördern. Entscheidend ist, dass wir das gemeinsam mit den betroffenen Ländern machen, und gerade da besondere Partnerschaften aufbauen, wo unsere Vorväter tiefe Verletzungen und großen Schaden angerichtet haben.

WDR 3: Im neuen Koalitionsvertrag wird die Vermittlung einer liberalen und weltoffenen Kultur unterstrichen. Was heißt das konkret?

Müntefering: Wir leben in einer Welt, in der Populismus auf dem Vormarsch ist. Wir wollen dem etwas entgegen setzen – den Gedanken der offenen Räume. Die großen gesellschaftlichen Fortschritte – das sage ich ganz bewusst als Sozialdemokratin – müssen wir in dieser Welt schützen und bewahren.

Das Gespräch führte Franziska von Busse für WDR 3 Kultur am Mittag.

Das ganze Gespräch zum Nachhören: