Das große Beethoven-Wochenende bei WDR 3

"Beethoven bei uns" bringt den radikalen Erneuerer der Musik zurück zu seinen Wurzeln – den Hauskonzerten. In privaten Wohnzimmern, in Ladenlokalen, Vereinsräumen und Foyers, in Clubs und Kirchen in ganz Deutschland feiern zahlreiche Konzerte, Lesungen, Vorträge und Performances das Genie des Mannes aus Bonn.

WDR 3 ist am 14. Dezember 2019 mit dabei und öffnet seinen Kleinen Sendesaal für ein besonderes Funkhauskonzert: Von 10 bis 18 Uhr spielen ausgewählte Ensembles der Musikhochschulen aus Nordrhein-Westfalen Kammermusik von Beethoven. Ein Höhepunkt wird der Auftritt von Musikerinnen und Musikern des WDR Sinfonieorchesters, die Beethovens sechste Sinfonie – die "Pastorale" – in einer Kammermusikbearbeitung von Guntram Fischer aufführen werden.