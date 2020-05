DJ Stephan und VJ SAW

Jeder kann mitfeiern. Die künstlerischen Visuals von VJ SAW und WDR 2 Resident-DJ Stephan werden live aus dem Club Volta in Köln im Fernseh-Livestream hier auf wdr2.de übertragen. So kann man sich das WDR 2 Hauspartyfeeling ganz leicht nach Hause holen. Gastgeberin im Radio ist Moderatorin Conni Wonigeit.

Schicken Sie uns Ihre Musikwünsche, Fotos und Videos

Werden Sie Teil der Party: DJ Stephan baut Ihre Musikwünsche in den Party-Mix ein. Und Ihre Foto- und Videogrüße baut Videokünstler SAW zu einer einzigartigen Bilderwelt zusammen.