5 in einer Reihe (2 Spieler)

5 in einer Reihe (auch Go Bang, Gomoku oder Renju genannt) ist ein klassisches Strategiespiel aus Asien für zwei Spieler und wird eigentlich auf einem Go-Brett gespielt. Es ist aber für Karopapier wunderbar geeignet. Gespielt wird auf einem quadratischen Spielfeld mit 15x15 Gitterpunkten.

Die Spieler sind abwechselnd an der Reihe. In seinem Zug darf ein Spieler einen der Punkte mit seinem Zeichen markieren (X und O bieten sich an, oder ausgefüllte und leere Kreise). Wer als erstes eine ununterbrochene Reihe aus fünf Punkten bilden kann (egal ob waagerecht, senkrecht oder diagonal), gewinnt.

Stille Post Extrem (ab 3 Spielern)

Eine Stille Post Variante, in der gemalt und nicht geflüstert wird. Jeder Spieler schreibt als erstes einen Satz auf einen Zettel und gibt diesen anschließend an seinen linken Nachbarn weiter.

Dieser malt den Inhalt des Satzes auf, knickt das Blatt, so dass der ursprüngliche Satz nicht mehr zu sehen ist, und gibt den Zettel wiederum an seinen linken Nachbarn.

Dieser muss nun den Satz aufschreiben, den er im Kunstwerk seines Vorgängers zu erkennen glaubt, die Zeichnung umknicken, so dass sie nicht mehr zu sehen ist, und den Zettel nach links weitergeben.

Das wird wiederholt, bis alle Zettel einmal ganz herumgegangen sind, dann werden Sätze und Kunstwerke verglichen. Je mehr Spieler mitmachen, desto besser, drei sollten es aber wenigstens sein.

SOS (2 Spieler)

SOS wird auf einem quadratischen Spielfeld auf Karopapier gespielt. Die Spieler sind abwechselnd an der Reihe und müssen entweder den Buchstaben S oder den Buchstaben O in ein freies Feld des Spielfeldes eintragen.

Wenn dadurch die Kombination SOS entsteht (egal ob senkrecht, waagerecht oder diagonal), darf der Spieler sie in seiner Farbe anstreichen und ist sofort noch einmal an der Reihe. Wer die meisten "SOS" in seiner Farbe angestrichen hat, wenn das Spielfeld vollständig gefüllt ist, ist der Sieger.

Stand: 01.04.2020, 00:00