Gefahr durch Zecken

Entfernung von Zecken

Deshalb sollten Zecken am besten nicht mit einer klassischen Pinzette, sondern speziellem Entfernungswerkzeug wie Zeckenkarten, Schlingen oder Hebern von der Haut gezogen werden. Auch Fingernägel, Kreditkarten und Taschenmesser können funktionieren. Sollte dabei das Beißwerkzeug stecken bleiben, fällt es meist nach wenigen Tagen von selbst ab. Wichtig ist laut Doktor Eberhard Bode aus Waltrop, eine Zecke schnell zu entfernen. Zunächst sucht sie zwei bis drei Stunden einen Platz, dann beißt sie sich fest und kann die Viren abgeben. Regelmäßiges Absuchen ist somit die beste Prävention.

Wo gilt Vorsicht?

In besonders grünen Gebieten wie Parks, Wäldern und auf Wiesen am Rhein und Niederrhein, im Münsterland, rund um Bonn, Aachen und im Bergischen Land. Und wer Outdoor-Urlaub außerhalb von NRW machen möchte: das Robert-Koch-Institut hat eine Karte mit Risikogebieten in Deutschland.