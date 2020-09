Busreisen in Corona-Zeiten

Fernbuslinien haben den Betrieb wieder aufgenommen. Das müssen Reisende jetzt beachten.

Fernbusse fahren mit abgespecktem Fahrplan

Maßnahmenpaket gegen Infektionen

Branche will Lüftungen nachbessern

Reisen mit Einschränkungen – das wird mehr und mehr Alltag für uns. Im ÖPNV oder etwa im Flugzeug. Reisebusse jedoch fuhren lange überhaupt nicht. Jetzt kommt auch auf längeren Strecken wieder Bewegung in die Busbranche, Tagesfahrten mit einem Veranstalter sind wieder möglich, auch die Fernbusse fahren von Stadt zu Stadt.

Flixbus fährt wieder

Fernbusse wie Branchenführer Flixbus und andere Linien wie Blablabus fahren auch wieder, allerdings mit eingeschränktem Fahrplan. Heißt: weniger oft, und auch nicht alle Städte und Haltestellen, die noch vor der Corona-Pandemie angefahren wurden, sind jetzt erreichbar.



Corona-Maßnahmen

Dies sind die wesentlichen Einschränkungen, mit denen es die Reisenden zu tun haben:

Maskenpflicht bei Ein- und Ausstieg, und auch während der gesamten Fahrt am Platz. Dies gilt auch für das Personal (außer dem Fahrer)

Ein- und Ausstieg nur hinten

Die Bordtoilette bleibt geschlossen

Es werden keine Snacks verkauft

Pause nach spätestens 2 Stunden, um über die Türen zu lüften

Desinfektionsmittel wird im Bus bereit gestellt

Die vorderen Sitzreihen bleiben leer, um Abstand zum Bordteam vorne gewährleisten zu können.

Tickets können nur online gebucht werden

Ob zwischen den Fahrgästen Plätze frei gehalten werden, regeln die Anbieter unterschiedlich.

Infektionsrisiko

Im Bus handelt es sich um einen geschlossenen Raum, in dem die Gefahr einer Corona-Infektion durch so genannte Aerosole diskutiert wird. Aerosole sind kleinste Tröpfchen, durch die die Viren in der Luft schweben könnten. Experten der TU Berlin halten das Infektionsrisiko im Reisebus für relativ gering. Dabei spielt die Dauer der Reise eine große Rolle. Das Risiko sei verschwindend gering, wenn die Reise nur eine halbe bis Stunde dauert; Bei etwa 4 Stunden würde es bei unter 5% liegen und damit noch im Bereich des allgemeinen Alltagsrisikos, sagt etwa Martin Kriegel von der TU Berlin.

Vergleich zum Flugzeug

Das Risiko sei etwa vergleichbar mit dem Risiko in Bahnen, so die TU Berlin. Flugzeuge hätten durch die so genannten Hepa-Filter noch einen Vorteil gegenüber den Bussen, da diese sehr leistungsstark Viren filtern können. Auch die Busunternehmen haben das Ziel, ihre Fahrzeuge mit solchen Filtern nachzurüsten, das kann allerdings noch dauern.