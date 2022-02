Eiweiß-Hype – Proteine sind kein Wundermittel

Dabei liefern bestimmte Lebensmittel eine besonders gesunde Kombination von Proteinen.

Proteine stecken in vielen Lebensmitteln

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt allen Menschen, mindestens 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht zu essen.

Ein Beispiel: Wer 75 Kilogramm wiegt, sollte dementsprechend 60 Gramm Eiweiße pro Tag zu sich nehmen.

Für über 65-Jährige liegt die Empfehlung etwas höher: bei mindestens einem Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht am Tag.

Besonders wertvoll sind dabei die tierischen Eiweiße, denn in ihnen stecken die sogenannten essenziellen Aminosäuren. Wer sich ausgewogen ernähren möchte, kann ein Drittel der nötigen Proteine aus tierischen Produkten, wie Milch und Fleisch, ziehen. Die restlichen Eiweiße gibt es aus pflanzlichen Produkten, wie Soja, Bohnen und Linsen. Aber auch in Erdnüssen und Kartoffeln beispielsweise stecken wichtige Proteine.

So funktioniert die Eiweiß-Diät

Viele Menschen versuchen abzunehmen, indem sie besonders viele Proteine essen. Das kann funktionieren, da Eiweiße besonders satt machen und den Hunger schnell zügeln. Wer dadurch weniger Kalorien zu sich nimmt und gleichzeitig mehr Energie verbrennt, nimmt ab.

Wobei viele mit einer Eiweiß-Diät vor allem Wasser-Gewicht verlieren, das nach der Diät schnell wieder zugelegt wird. Die Eiweiß-Diät führt also schnell zum sogenannten Jo-Jo-Effekt.

Muskelaufbau durch Proteine nicht ohne Training

Leistungssportler können mithilfe von Protein-Shakes Muskeln aufbauen. Hobby-Sportler profitieren nicht unbedingt davon, da sie oft schon über die ganz normale Ernährung genügend Proteine zu sich nehmen, um die Muskeln ausreichend zu versorgen.

Wer mit Protein-Shakes Muskeln aufbauen möchte, muss also gleichzeitig sehr viel Sport treiben. Erst dann fordern die eigenen Muskeln die Proteine an und produzieren daraus neue Muskelfasern. Protein-Shakes ersetzen also nicht das Training.

Proteine, die nicht von unserem Körper benötigt werden, werden als Harnstoff über die Nieren ausgeschieden. Wissenschaftler vermuten, dass erhöhter Proteinkonsum auf Dauer den Nieren schaden könnte. Studien, die das belegen, gibt es aber noch nicht.