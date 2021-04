Worauf es beim Hundekauf ankommt

Illegaler Welpenhandel

Weil es aktuell nicht genügend Welpen auf dem Markt gibt, steigt die Anzahl unseriöser Angebote. Dabei werden sowohl die Zuchttiere als auch die Welpen zumeist unter tierschutzwidrigen Bedingungen gehalten, um die Zuchtkosten so gering wie möglich zu halten. Schätzungen zufolge werden pro Monat 50.000 Welpen zwischen den Ländern der EU gehandelt. Günstiger verkauft werden die Tiere dabei selten, warnt der Deutsche Tierschutzbund. Am Preis kann man einen Hund aus einer so genannten Qualzucht also nicht unbedingt erkennen.