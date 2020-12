Zutaten

200g Mehl

60g Speisestärke

1TL Backpulver

100g Zucker

125g Margarine

1 Prise Salz

1 Ei

1 Päckchen geriebene Orangenschalen

100g Zartbitter-Schokolade

Kuchenglasur, zartbitter

Für die nicht-vegane Variante nimmt man Butter statt Margarine und Vollmilch-Glasur.

Zubereitung

Mehl, Stärke, Backpulver, Zucker und Salz vermischen. Dann Ei, geriebene Orangenschale und Margarine (oder Butter) zugeben. Den Teig verrühren. Zartbitter-Schokolade hacken und unter den Teig kneten.

Der fertige Teigklumpen kommt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Am besten in Frischhaltefolie einpacken, damit er nicht austrocknet.

Danach Teig zu einer Rolle formen, ca. 2 cm dicke Portionen abschneiden und zu Kipferln formen. (Die werden mal mehr, mal weniger schön und gleichmäßig. Macht aber nichts, schmeckt auch so.)

Blech mit Backpapier auslegen, Kipferl darauf verteilen. Ofen mit Ober-/Unterhitze bei 175° vorheizen, Kipferl etwa 10 Minuten backen.

Kuchenglasur schmelzen (wie, steht auf der Packung) und auf die Kipferl sprenkeln.