Zutaten für 2 Personen

400 g pariertes Schweinefilet (von der Sehne befreit)

etwas Mehl oder Speisestärke

Salz und Pfeffer aus der Mühle nach Geschmack

Rapsöl zum Braten

100 ml Weißwein

200 ml Sahne

einen guten Löffel Creme fraîche

zwei fein gewürfelte Schalotten (oder eine Zwiebel)

eine gute Hand voll frische Champignons

frische gehackte Petersilie oder Schnittlauch

Als Beilage passen frische Bandnudeln und einen Salat der Saison. Da das Geschnetzelte schon eine Sahnesauce hat, passt ein Essig- Öl-Dressing am besten.

Zubereitung

Schweinefilet in nicht zu dünne Scheiben schneiden, mit Salz und Pfeffer nach eigenem Geschmack würzen und dann mehlieren - also etwas mit Mehl abstäuben. Das schützt vor dem Austrocknen beim Braten des Schweinefilets.

Arnd Rüsel

Rapsöl in eine heiße Pfanne geben und die Schweinefiletstreifen von beiden Seiten goldbraun braten. Das Fleisch dann unbedingt aus der Pfanne nehmen.



Zwiebelwürfel in derselben Pfanne anschwitzen, geviertelte Champignons dazugeben und eine goldbraune Farbe bekommen lassen.



Mit Weißwein ablöschen, kurz aufkochen lassen (um die Säure im Wein etwas zu neutralisieren) und erst dann die Sahne dazugeben.



Etwas Speisestärke in wenig Wasser auflösen und dann zum Abbinden der Sauce zugeben, kurz aufkochen lassen.

Kurz vor dem Servieren das gebratene Schweinefilet zugeben und nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann einen guten Löffel Creme fraîche zugeben und mit der gehackten Petersilie oder dem Schnittlauch verfeinern.

Zur Beilage: Die gekochten Bandnudeln in einer Pfanne mit etwas Butter erhitzen und diese dann auf einen Pasta-Teller portionieren, das Geschnetzelte auf die Pasta geben mit Petersilie oder Schnittlauch garnieren.

Dazu den Salat reichen.

Tipp: das Gericht kann auch mit Hähnchenbrustfilet zubereitet werden.