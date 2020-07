Was?

Scellbelle selbst liegt etwas versteckt im Münsteraner Vorort Handorf, aber die großartigen Ziegenkäse von Sabine Jürß sind leicht auf dem Münsteraner Wochenmarkt am Dom zu finden. In ihrem kleinen Stand dort bietet die leidenschaftliche Käsemacherin, die auf ihrem kleinen Hof lieber ungestört mit ihren rund 70 Ziegen arbeitet, verschiedenen Käsesorten aus handwerklicher Herstellung an.

"Was guckst du?!" - Die Ziegen vom Hof Scellebelle sind selbstbewusst; denn sie wissen: Aus ihrer Milch wird feinster Käse gefertigt

Alle aus hochwertiger Bio-Ziegenmilch mit viel Sorgfalt, Gefühl und fast 30 Jahren Erfahrung zubereitet: Klein und groß, frisch oder gereift, mit feinem Edelschimmel überzogen oder blauschwarzer Buchenasche bestäubt, erinnern sie an die berühmten Spezialitäten aus der Provence.



Und schmecken auch so, weil Sabine Jürß den ganzen Käse auf dieselbe Art wie in der Provence mit französischen Reifekulturen herstellt, die die Rohmilch ihrer französischen Edelziegen in zart cremigen Schmelz verwandeln. Selbst die gereiften Exemplare entwickeln keinen aufdringlich strengen Geschmack sondern würzige Aromen, die jeden Käseliebhaber begeistern werden.

Für wen?

Für Fans von französischem Ziegenkäse ist der Stand von Sabine Jürß eine echte Fundgrube. Erstklassigen Ziegenkäse von solcher handwerklicher Qualität findet man im ganzen Westen nur sehr selten, vor allem nicht aus regionaler Herstellung.

Aber auch Käseliebhaber, die eigentlich mit Ziegenkäse fremdeln, sollten ihn hier mal probieren. Feiner und zarter im Geschmack kann frischer Käse aus Ziegenmilch nicht sein, gereift ist er eine Delikatesse ersten Ranges.

Wo?

Ziegenhof Scellebelle

Körberheide 99c

48157 Münster

Tel.: 0174-6056329

www.scellebelle.de