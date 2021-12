Zutaten für 8 Personen

1kg Hühnerbrust

500g Kartoffeln

8 Frühlingszwiebeln

350g Pak Choi, asiatische Kohlsorte (ersatzweise Ong Choi)

1 Liter Kokosmilch

6 Teelöffel rote Currypaste

4 Esslöffel grob gehackte Cashew-Nüsse

2 gehäufter Esslöffel Erdnuss-Mus „crunchy“

6 Anchovis (in Salz eingelegt)

8 Kaffir-Limettenblätter

1 Stange Zitronengras

1 daumengroßes Stück Galgantwurzel

2 kleine, frische Chilischoten

½ Teelöffel Zucker

500ml Wasser

Salz, Pfeffer, Öl

Zubereitung

Hühnerfleisch in Streifen schneiden, welche hinterher bequem auf den Esslöffel passen. Frühlingszwiebeln waschen und putzen, Pak Choi auch und beides ebenfalls in längliche, löffel-geeignete Stücke schneiden. Hühnchenfleisch mit etwas Öl in einer großen Pfanne etwa 3-4 Minuten anbraten, salzen, pfeffern, heraus nehmen und beiseite stellen.

In diesem Fett die Cashewnuss-Kerne kurz dünsten bis sie goldbraun sind, dann beiseite stellen. In derselben Pfanne die Frühlingszwiebeln und den Pak Choi kurz andünsten, salzen, pfeffern, ebenfalls beiseite stellen. Jetzt in der Pfanne die zerdrückten Anchovis, den halben Teelöffel Zucker, die Curry-Paste und das Erdnussmus vermischen, mit einem halben Liter Kokosmilch ablöschen und aufkochen.

In eine großen Topf umfüllen, mit einem halben Liter Wasser die Pfanne nachspülen und ebenfalls in den Topf damit: außerdem die Kaffir-Limettenblätter, die halbierte Zitronengrasstange, die in etwa 1cm dicke Scheiben geschnittenen Galagantwurzel, die Chilischote und die restliche Kokosmilch dazu, alles zusammen aufkochen und köcheln lassen.

Die Kartoffeln schälen, in 1cm große Würfel schneiden und 10 Minuten in der Suppe köcheln lassen. Jetzt abschmecken und evtl. mit etwas mehr Curry-Paste verschärfen. Anschließend das Hühnerfleisch, das Gemüse und die Nüsse in die Suppe geben, und nun den Curry 5 Minuten ganz sachte köcheln, damit sich die Aromen schön verbinden. Galgant, Zitronengras, Chilischoten und Limettenblätter vor dem Servieren herausfischen.

(* Anmerkung: Die Zutaten bei dem auf dem Foto abgebildeten Thai Curry entsprechen nicht exakt den Zutaten des Rezepts von Helmut Gote.)