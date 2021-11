Zutaten

750g Fisch-Filets, z.B. Seelachs, Rotbarsch

4 Tomaten

2 große Gemüsezwiebeln

50g fetter Speck

Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung

Die Gemüsezwiebeln schälen, längs halbieren und dann quer in sehr dünne Streifen schneiden. Die Tomaten waschen, den Stilansatz herausschneiden, dann die Tomaten in dünne Scheiben schneiden. Den fetten Speck (ohne die Schwarte) in sehr kleine Würfel schneiden. Die Fisch-Filets unter fließend kaltem Wasser abspülen und mit Küchenkrepp trocken tupfen, auf beiden Seiten salzen und pfeffern.

Die Speckwürfel in eine große kalte Pfanne mit dickem Boden legen und langsam erhitzen. Sobald der Speck zerlaufen ist, die Hitze sehr hoch stellen und warten, bis die Pfanne sehr heiß geworden ist, dann so schnell wie möglich die Fischfilets so einlegen, dass die Pfanne ausgefüllt ist, die Zwiebelstreifen gleichmäßig darüber verteilen, dann die Tomaten, eine Prise Zucker darüber streuen, noch mal etwas salzen und pfeffern, einen passenden Deckel auflegen und von diesem Moment an alles zusammen bei mittlerer Hitze exakt 12 Minuten lang schmoren – fertig. Mit frischem Baguette oder Reis servieren.