Was?

Bis vor rund 20.000 Jahren hat es in Europa wohl noch wild lebende Strauße gegeben, heute gibt es sie nur noch südlich des Äquators in Afrika, wo sie vor allem wegen ihrer Federn in Farmen gezüchtet und gehalten werden.

Die rund 300 Strauße der Farm in Wermelskirchen werden dort allerdings wegen ihres hochwertigen Fleisches gehegt und gepflegt. Da Strauße nicht fliegen können, ist ihr fettarmes, feinfaseriges Fleisch aus den Keulen reines Muskelfleisch und bestens geeignet zum Braten und Grillen. Es sieht ganz anders aus als das von normalem Geflügel und ist auch nicht hell sondern dunkelrot.

Auf den hügeligen Wiesen grasen die Strauße in artgerechter Haltung bis sie etwa 100 Kilogramm schwer sind. Für Besucher:innen der Farm, die auf bergischen Wiesen eher Kühe gewöhnt sind, ist das ein leicht unwirkliches Bild, wenn die ungewöhnlichen Laufvögel dort wie selbstverständlich unterwegs sind.

Noch spannender wird es allerdings bei einer Führung durch den Betrieb, bei dem man die immer neugierigen Blauhals-Strauße auch ganz aus der Nähe beobachten kann und alles über diese ungewöhnlichen Tiere erfährt.

Für wen?

Die Straußenfarm Emminghausen ist ein ungewöhnliches Ausflugsziel für die ganze Familie. Die Strauße, die bis zu 2,50m groß werden, sind im Sommer schon von der Straße aus auf den Weiden zu sehen. Bei Führungen erfährt man alles über die kurios aussehenden Laufvögel und ihre Eigenheiten. Für Fleischliebhaber ist das Fleisch natürlich auch einen Versuch wert, Rezepte und Tipps dazu gibt es im Hofladen der Farm.

Wo?

Straußenfarm Emminghausen

Emminghausen 80

42929 Wermelskirchen

Tel.: 02193-1661