Zutaten

1 kg Kartoffeln

zusätzlich 250 g gekochte Kartoffeln

2 Zwiebeln

100 g Speck (durchwachsen)

3 Mettwürste (geräuchert)

150 ml saure Sahne

250 ml Sahne

4 Eier

Muskatnuss, gerieben

Salz

Pfeffer

Etwas Butter für die Kastenform

Zubereitung

Küchenchef Volker Ohlrogge

Zuerst eine Kastenform ausbuttern und den Ofen vorheizen (220 Grad). Jetzt die rohen, geschälten Kartoffeln fein reiben. Die Kartoffelmasse dann in ein Tuch (Passiertuch oder auch Geschirrtuch geben und gut ausdrücken. Die austretende Flüssigkeit dabei auffangen. Die gekochten Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken und mit den geriebenen Kartoffeln vermischen. Zwiebeln in feine Würfel und Mettwürste in Scheiben (1cm dick) schneiden. Die Mettwurstwürfel mit dem Speck in einer Pfanne ausbraten. Anschließend die Zwiebeln dazugeben und alles weiter anbraten, bis die Zwiebeln glasig sind. Danach etwas abkühlen lassen.

Jetzt den Pfanneninhalt mit der Kartoffelmasse vermischen. Die Sahne, die Hälfte der sauren Sahne und die Eier vermischen, dann ebenfalls zu den Kartoffeln geben und alles gut verkneten. Mit Muskat sowie Salz und Pfeffer würzen. Anschließen in die Kastenform füllen und im Backofen ca. 50 Minuten goldbraun backen.

Form etwas abkühlen lassen, auf ein Brett stürzen, in ca. 1,5 cm dicke Schieben schneiden und mit der übrig gebliebenen sauren Sahne anrichten. Dazu passt ein bunter Salat, aber auch frisches Brot (z.B. mit Schinken) oder Schwarzbrot mit Butter und/oder Rübenkraut.

Restliche Scheiben können später von beiden Seiten in Butter angebraten werden.