Zutaten

8 Scheiben vom Kalbsrücken (alternativ Kalbsfilet) à 60-80 g (fett- und sehnenfrei)

16 große Salbeiblätter

12 dünne Scheiben Parmaschinken (luftgetrockneter Schinken)

4 EL beliebiges Pflanzenöl zum Braten

4 EL Weizenmehl

90 g Butter

400 ml trockener Weißwein

120 ml idealerweise Kalbsfond, alternativ Gemüsefond

Salz und Pfeffer nach Belieben

Dazu: Gemüse- und Sättigungsbeilage nach Wahl – zum Beispiel Spinat, Möhren und Kartoffelstampf

Zubereitung

Das Fleisch auf eine saubere Arbeitsfläche oder alternativ einen Teller legen und die gewaschenen Salbeiblätter mittig darauf verteilen – ein Blatt pro Fleischscheibe.

Tipp: Wer keine plattierten Kalbsrückenscheiben bekommt, kann diese ganz einfach selbst plattieren. Dazu das Fleisch nacheinander in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Plattiereisen oder Stieltopfboden dünn klopfen.

Fleisch von der mit Salbei belegten Seite leicht pfeffern (idealerweise frisch gemahlen) und mit dem Parmaschinken belegen. Mit etwas Mehl bestäuben und mit dem Handballen den Parmaschinken auf dem Kalbfleisch festklopfen und zur Seite stellen. Falls der Parmaschinken nicht haften bleibt, diesen mit einem Zahnstocher fixieren.

In einer großen (28 cm) beschichteten Pfanne das Öl erhitzen bis es richtig heiß ist. Das Fleisch von beiden Seiten in etwas Mehl wälzen. Überflüssiges Mehl abklopfen. Die mehlierten Kalbsfleischscheiben mit der Parmaschinkenseite nach unten kurz scharf anbraten und nach etwa 1 Min. wenden und den Vorgang mit der anderen Seite wiederholen. Die fertig gebratenen Fleischscheiben der Pfanne entnehmen und kurz beiseite Stellen.

Daniele Gigante

Das überflüssige Fett entsorgen – aber die Pfanne dabei nicht auswaschen, denn der Bratenansatz wird noch benötigt. Nun die Butter mit den übrigen Salbeiblättern in die Pfanne geben, bis die Butter zerlaufen ist. Jetzt mit Weißwein ablöschen und etwas einkochen, bis der Alkohol verkocht ist. Anschließend den Kalbsfond zusammen mit dem gebratenen Fleisch nacheinander in die Pfanne geben und nochmals langsam einkochen, bis eine gebundene Sauce entsteht. Erst am Ende mit Salz und Pfeffer abschmecken da sich erst jetzt alles richtig entfaltet. Ganz oft braucht man wegen des Schinkens aber auch kein Salz mehr.

Die Fleischscheiben aus der Sauce nehmen und auf Tellern anrichten. Die übrige Sauce separat reichen oder die Fleischscheiben damit beträufeln – wer mehr Sauce möchte, verdoppelt einfach die Zutaten der Sauce.

Dazu passen viele Gemüse- und Sättigungsbeilagen. Wir bevorzugen dazu einen leckeren Kartoffelstampf, der mit Kurkuma verfeinert wird. Dazu etwas in Knoblauch geschwenkter, frischer Wurzelspinat (Blattspinat mit Strunk). Für die Farbe auf dem Teller: feine abgekochte Möhrchen, die die leichte Säure der Sauce ausgleichen.