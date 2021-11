Zutaten

500g rohes Sauerkraut

500g Weißkohl

500g Schweinenacken

300g Schweinebauch

300g Krakauer Wurst

100g geräucherter Speck

2 Zwiebeln

10g getrocknete Pilze

5 Backpflaumen

2 Lorbeerblätter

5 Wacholderbeeren

5 schwarze Pfefferkörner

5 Pimentkörner

½ Teelöffel Thymian

100ml Rotwein

100ml Wasser

Schweineschmalz, Salz

Zubereitung

Backpflaumen mit kochendem Wasser übergießen und 2 Stunden quellen lassen. Pilze mit so viel kochendem Wasser übergießen, dass sie gerade bedeckt sind und 4 Stunden quellen lassen. Weißkohl in Streifen schneiden, die ähnlich wie das Sauerkraut sind, die Zwiebel ebenfalls. Geräucherten Speck in feine Streifen schneiden, das Fleisch in Stücke, die gut auf einen Löffel passen.

Fleisch und Speck in Schweineschmalz anbraten, salzen und pfeffern. Heraus nehmen und das zerrupfte Sauerkraut mit den Zwiebeln im selben Fett andünsten, alle Gewürze dazu geben. Fünf Minuten offen dünsten, dann den Weißkohl einrühren und weitere 5 Minuten offen dünsten. Pilze kleine hacken, Pflaumen klein schneiden, beides einrühren, mit Wasser und Rotwein ablöschen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 20 Minuten leicht köcheln, dann das Fleisch zugeben und weitere 30 Minuten köcheln. Wurst in Scheiben schneiden und 5 Minuten mitköcheln. Alles noch einmal herzhaft abschmecken und heiß servieren.