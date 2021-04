Zutaten für 4 Personen

600 g Schweinefilet

12 Kirschtomaten

4 Eier

8 EL frischer Parmesan, fein gerieben

½ Zehe Knoblauch

2 gelbe und 2 rote Paprika

3 Zucchini

2 Handvoll Champignons

Etwas Olivenöl

Butter-Öl zum Braten

1 EL Zitronensaft

1 EL Tomatenmark

Etwas Knoblauch

Etwas Rosmarin

1 Zwiebel

1 Dose (400 g) gewürfelte Tomaten

Drillinge (kleine Kartoffeln - ca. 16 Stück)

50 g Butter

2 Handvoll Rucola

Etwas Paprikapulver

Salz und Pfeffer

Etwas Mehl

Zubereitung

Zuerst die Silberhaut des Schweinefilets entfernen und das Fleisch in fingerdicke Medaillons schneiden. Medaillons leicht platt klopfen - dann mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Anschließend die Medaillons in Mehl wälzen und das überschüssige Mehl abschütteln. Eier mit 4 EL Parmesan verrühren, die mehlierten Medaillons in die Ei-Parmesan-Masse tauchen und direkt in die heiße Pfanne mit Butteröl legen. Wenn die Panade leicht bräunlich und fest wird, einmal wenden (nicht zu früh, ca. 30 Sek bei heißer Pfanne). Wenn die Medaillons von beiden Seiten schön bräunlich sind, aus der Pfanne herausnehmen und vor dem Anrichten ca. 5 Min in einem vorgeheizten Backofen (100°C ) erwärmen.

Um die Tomatencoulis (Püree-Soße) herzustellen, die mittelgroße Zwiebel in Würfel schneiden und mit Knoblauch und gehacktem Rosmarin in Olivenöl anschwitzen. Tomatenmark hinzufügen. Die Dosentomaten in ein Sieb schütten und den abtropfenden Saft auffangen – mit diesem dann Zwiebeln, Tomatenmark und Gewürze ablöschen. Den Fond bei kleiner Flamme köcheln lassen und nach ca. 3 Minuten die Tomaten hinzugeben und einmal richtig aufkochen.

Für die Rosmarinkartoffeln die Drillinge in Salzwasser bissfest kochen. Kartoffeln abkühlen lassen und halbieren. In Olivenöl von allen Seiten leicht bräunlich anbraten. Gehackten Rosmarin und etwas Butter hinzugeben. Vorsicht: Rosmarin nicht anbrennen lassen.

Die unteren Stängel vom Rucola etwas abschneiden und 2 Hände voll Rucola in Wasser legen, waschen und anschließend abtropfen lassen.

Für das gebratene Gemüse rote und gelbe Paprika schälen, waschen und in grobe Vierecke schneiden. Zucchini waschen und in Scheiben schneiden, Champignons abbürsten und vierteln. Alles in Olivenöl anbraten und mit Salz, Pfeffer und fein geschnittenem Rosmarin würzen. Abschließend mit einem Spritzer Zitronensaft marinieren.

Bei den Kirschtomaten (3 Stück/Person) den Strunk entfernen, waschen und in Olivenöl leicht anbraten.

Zum Anrichten:

Das gebratene Gemüse (2 große Esslöffel) in der Mitte des Teller anrichten. 1-2 Esslöffel Tomatencoulis auf dem gebratenen Gemüse verteilen. 3 Medaillons auf dem gebratenen Gemüse/dem Tomatencoulis anrichten. 3-4 halbe Rosmarinkartoffeln um das gebratene Gemüse legen. Dann noch 3 Kirschtomaten sternförmig um das gebratene Gemüse legen. Zum Schluss Rucola und dann 4 EL Parmesan über die Medaillons geben.

Wichtig: Teller nicht überfüllen - das Auge isst mit. Restliche Kartoffeln, Piccata und gebratenes Gemüse können in Schüsseln zusätzlich angeboten werden.