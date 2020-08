Zutaten für 4 Personen

Für das Maispoulardensupreme:

4 Maispoulardenbrüste

Salz

Pfeffer

Pflanzenöl zum Anbraten

25 g Butter

Optional: frischer Thymian, Rosmarin und Knoblauch

Estragonrahmsoße:

1 große Schalotte

25 g Butter

100 ml Weißwein

20 ml Cognac oder Brandy

Frischer oder getrockneter Estragon

250 ml Geflügelfond

200 ml Sahne 33%

Zitrone

Speisestärke

Für die Frühlingszwiebeln:

20 Stangen Frühlingszwiebeln, Frühlingslauch oder Lauchzwiebeln (ca. 3-4 Bund)

25 g Butter

Salz

Pfeffer

Schnittlauch

Wasser

Für die eingelegten Kirschtomaten:

20 Kirschtomaten am Zweig

Salz

Pfeffer

Zucker

Knoblauch

Rosmarin

Thymian

Für das Pfifferlingrisotto:

400 g frische Pfifferlinge

200 g Risotto-Reis

200 ml Weißwein

400 ml Geflügelfond oder Gemüsebrühe

10 g getrocknetes Pilzpulver

1 große Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 Lorbeerblatt

Olivenöl zum Andünsten

100 g kalte Butter

100 g geriebener Grana Padano

Schnittlauch

Zitrone

Zubereitung

Maispoularde unter fliessendem, kaltem Wasser waschen und mit einem Küchenpapier trocken tupfen. Fleisch auf ein Brett legen und eventuell überstehende Haut abschneiden. Salzen und pfeffern. Das Öl in eine heiße Pfanne geben und die Maispoularde scharf auf der Hautseite anbraten, bis diese goldbraun ist. Das Fleisch wenden, die Butter, die Kräuter und die angedrückte Knoblauchzehe hinzugeben. Dann die Pfanne bei 160 C° Celsius (Umluft) für ca. 10 min. in den vorgeheizten Backofen geben. (Achtung: Die Pfanne sollte ofenfest sein).

Für die Soße die Schalotte fein würfeln und in einem passenden Topf in der Butter glasig anschwitzen. Mit dem Brandy oder Cognac ablöschen, den Weißwein hinzugeben und die Soße um die Hälfte reduzieren lassen. Nach dem Einkochen den Geflügelfond dazu gießen und alles erneut reduzieren. Die Soße mit der Sahne, dem frisch geschnittenem Estragon, Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken und mit etwas angerührter Speisestärke abbinden.

Die Frühlingszwiebeln waschen und trocknen. Die Wurzeln und Spitzen abschneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen und die Frühlingszwiebeln dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und das Gemüse mit ein wenig Wasser weich dünsten. Zum Schluss noch fein geschnittene Schnittlauchringe hinzugeben.

Die Kirschtomaten werden vom Zweig gelöst, gewaschen und getrocknet. Tomaten in eine Auflaufform geben, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und mit Olivenöl beträufeln. Thymian, Rosmarin und eine angedrückte Knoblauchzehe mit in die Auflaufform legen und alles bei 160 ° C (Umluft) für 10 min. in den Backofen geben.

Frederic Löseke

Für das Pfifferlings-Risotto zuerst Schalotte und Knoblauchzehe schälen, fein würfeln und in einem passenden Topf in etwas Olivenöl glasig anschwitzen. Den Risottoreis in einem Sieb unter kaltem Wasser abwaschen und ihn in den Topf geben. Lorbeerblatt und Pilzpulver kurz mit anschwitzen und alles mit Weißwein ablöschen. Nun nach und nach mit Geflügelfond oder Gemüsebrühe auffüllen. Der Reis sollte stets mit einem Holzlöffel gerührt werden, damit er nicht anbrennt. Die Beilage braucht etwa 20 min. bis sie fertig ist. Nach ¾ der Garzeit, die gewaschenen und geputzten Pfifferlinge in etwas Butter anbraten und zum Risotto geben. Ist der Reis gar, wird die kalte Butter und der geriebene Grana Padano untergerührt. Mit einem Spritzer Zitronensaft, Schnittlauch, Salz und Pfeffer abschmecken. Das Reisgericht ist fertig, sofern es eine zähfließende Konsistenz hat und al dente ist.