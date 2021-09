Zutaten für 4 Personen

500 g alte Brötchen, in 1cm Würfel geschnitten

500 g Hokkaido-Kürbis, in kleine Würfel geschnitten

5 Eier

1 Zwiebel, in feine Würfel geschnitten

¼ l Milch

100 ml Walnussöl

100 g gehackte Walnusskerne

½ Bund Petersilie, fein gehackt

Evtl. Semmelbrösel

1 Kopf Wirsing

100 g Butter

80 g Mehl

250 ml Gemüsebrühe

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

(½ TL Natron)

500 g Mini-Kräutersaitlinge

2 Schalotten, in feine Würfel geschnitten

50 g Kräuterbutter

100 ml Gemüsebrühe

¼ Bund Schnittlauch, in feine Röllchen geschnitten

Salz

Pfeffer

Pflanzenöl

Zubereitung

Gehackte Walnusskerne und Zwiebelwürfel in Walnussöl anschwitzen. Die Kürbiswürfel in Butter anschwitzen, mit der Milch aufgießen und weichkochen, dann pürieren. Die Brotwürfel in eine Schüssel geben. Alle Zutaten und Gewürze über das Brot geben und zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten.

Wolfgang Labudda, Wellings Parkhotel, Kamp-Lintfort

Ist die Masse zu trocken, noch etwas Milch zufügen; ist sie zu feucht, Semmelbrösel hinzufügen. Die Masse abschmecken und für mindestens ¼ Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Mit angefeuchteten Händen Knödel formen, ins kochende Salzwasser geben und ca. 15 Minuten leicht köcheln lassen.

Die nicht so schönen Blätter vom Wirsing entfernen. Den Wirsing vierteln, Strunk entfernen und waschen. In Streifen schneiden; einige helle Streifen für später beiseitelegen. Die restlichen Streifen in kochendem Salzwasser (mit ½ TL Natron) weichkochen, abgießen und abkühlen lassen.

Nun den Wirsing mit einem Stabmixer fein pürieren (früher wurde er durch den Fleischwolf gedreht). Die Butter in einem Topf erhitzen, das Mehl dazugeben und zügig verrühren. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und glattrühren. Den pürierten Wirsing und die Streifen dazugeben und abschmecken.

Die Pilze in wenig Öl in einer großen Pfanne goldgelb anbraten. Die Schalotten und Kräuterbutter dazugeben, kurz anschwitzen lassen. Jetzt die Gemüsebrühe hinzufügen und bei starker Hitze komplett einkochen lassen.

Die Pilze bekommen so einen schönen Glanz und haben eine cremige Schicht. Zum Schluss den Schnittlauch zufügen und abschmecken.

Zum Anrichten das Wirsinggemüse auf den Teller geben, die Knödel daraufsetzen und mit den Pilzen garnieren.