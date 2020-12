Zutaten für 4 Personen

1 kg hohe Rippe vom Rindfleisch (etwa halb so groß wie normales Gulasch geschnitten)

1 Beinscheibe vom Rind

4 Markknochen vom Rind

100g Schweineschmalz

4 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 große Möhre

1 Stange Lauch

100g Knollensellerie

200g Kartoffeln

1 Esslöffel edelsüßes Paprikapulver

1 bis 2 frische rote Chilischoten

200ml kräftiger Rotwein

1 Dose Tomaten in Stücken (400g)

1,5 Liter Wasser

1 gehäufter Teelöffel Speisestärke

Schweineschmalz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Salz, Zucker

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen, längs halbieren und quer in dünne Streifen schneiden. Sellerie, Möhre und Lauch waschen und putzen, vom Lauch nur den Teil bis zu den dunkelgrünen Blättern verwenden, alles in zwei Stücke schneiden, nicht kleiner, weil man es sonst nicht hinterher aus der Suppe fischen kann. Knoblauch fein hacken.

Die Fleischwürfel in einer großen Pfanne oder einem großen Topf (Bräter) mit schwerem Boden im Schweineschmalz von allen Seiten scharf und dunkel anbraten. Achten Sie darauf, dass alle Fleischstücke Kontakt mit dem Boden haben können, sonst werden sie nicht schön braun, und es wird hinterher nichts mit dem kräftigen Gulascharoma. Also besser in zwei Portionen anbraten, und währenddessen schon salzen und pfeffern.

Dann das Fleisch aus dem Topf nehmen und beiseite stellen. Im selben Fett die Zwiebeln und den fein gehackten Knoblauch anbraten, bis auch die Zwiebeln deutlich dunkel geworden sind. Zum Schluss das Paprikapulver, kräftig salzen und pfeffern, schnell verrühren und mit dem Rotwein ablöschen, kurz aufkochen lassen.

Die Tomaten und ihren Saft hinein schütten, Beinscheibe, Markknochen, Chilischote und das Gemüse dazu geben, mit dem Wasser auffüllen und alles zusammen 30 Minuten köcheln. In dieser Zeit die Kartoffeln in kleine Würfel schneiden und zusammen mit den Fleischstücken zur Suppe geben. Alles noch einmal ca. 45 Minuten offen köcheln, dann müsste das Fleisch gar sein.

Gemüsestücke, Chilischote, Markknochen und Beinscheibe aus dem Topf fischen. Das Fleisch von der Beinscheibe klein schneiden, Mark aus den Knochen löffeln und zurück in die Suppe damit. Etwa 150ml von der Suppenflüssigkeit in ein Glas schütten, Speisestärke darin auflösen, wieder in die Suppe schütten und noch einmal aufkochen, damit die Suppe bindet. Final abschmecken und mit Fladenbrot oder Baguette servieren.