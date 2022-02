Zutaten

1 kg frischen Grünkohl (auch schon geschnitten erhältlich)

4 Hähnchenkeulen (ausgelöst)

1 Granatapfel

3 Blutorangen

100 g Kürbiskerne

100 g Parmesankäse

50 ml Apfelessig

2 EL Honig

2 EL Senf

Panko-Paniermehl / Mehl

1 Ei für die Panade

Butterschmalz zum Ausbacken

Rapsöl (zum Frittieren & für Vinaigrette)

Eiswürfel (zum Abschrecken im Eiswasser)

Salz / Pfeffer

Zubereitung

Marika Weinhold-Blum

Den Grünkohl, sofern noch nicht geschnitten, vorschneiden (Strunk entfernen, in feine Streifen schneiden) und zu 2/3 in kochendem Salzwasser für 2 Minuten blanchieren, bis er zusammenfällt. Dann sofort aus dem Wasser holen und in Eiswasser abschrecken.



Das verbliebene Drittel Grünkohl in Rapsöl kurz und knusprig frittieren. Danach auf Küchentuch lagern, um überschüssiges Fett zu entfernen und nach Geschmack leicht salzen.



Die Hühnerkeulen auslösen (von Knochen und Haut befreien) und in gleichmäßige Stücke teilen. Die Kürbiskerne aufteilen, 50 g werden in einer beschichteten Pfanne ohne Fett geröstet - als späteres Topping für den Salat. Der Rest wird im Mixer geschreddert und mit dem Pankomehl gemischt für die Panade.



Die portionierten Hendl Teile mit Salz und Pfeffer würzen und dann klassisch panieren (Mehl/Ei/Panko-Kürbiskerngemisch).



Für die Vinaigrette Apfelessig, 150 ml Rapsöl, Honig, Senf, Salz und Pfeffer mit dem Pürierstab aufmixen und nach Gusto harmonisch abschmecken.

Die Blutorangen filetieren und den Granatapfel öffnen und entkernen (dabei unbedingt die weißen Trennhäute entfernen) sowie den Parmesankäse in feine Späne hobeln.

Nun das Backhendl in Butterschmalz gleichmäßig goldbraun anbraten. Anschließend aus dem Fett nehmen und im Backofen bei ca. 120 Grad noch für 12-15 Minuten nachgaren. Das Fleisch aus der Keule braucht etwas länger als Brust oder Filet, wird aber am Ende butterzart und ist bestens für dieses Gericht geeignet.

Während das Hendl im Ofen ist, den blanchierten, gut abgetropften Grünkohl mit dem Dressing marinieren und mit Blutorangenfilets, Granatapfelkernen und Parmesanspänen bestreuen. Für etwas Crunch und Abwechslung sorgen der frittierte Grünkohl und die gerösteten Kürbiskerne. Nun sollte auch das Backhendl soweit sein und kann neben den Salat drapiert werden.