Zutaten für 8 Spieße:

800g Fischfilet (Seelachs, Rotbarsch, Kabeljau)

1 Esslöffel edelsüßes Paprikapulver

½ Teelöffel Kümmelpulver

200g Feldsalat

Olivenöl, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zitronensaft

Zubereitung

Den Feldsalat gründlich waschen und putzen, in der Salatschleuder trocken schleudern. Den Salat mit sehr wenig Olivenöl kurz in einem Topf dünsten, also nur bis er zusammen fällt, dabei sehr zurückhaltend mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und ein paar Tropfen Zitronensaft würzen. Warm halten.

Die Fischfilets waschen, mit Küchenkrepp trocken tupfen und in gulasch-große Würfel schneiden. Paprika und Kümmelpulver darüber verteilen, etwas salzen und mit den Händen gut vermengen, so dass die Fischwürfel gleichmäßig gewürzt sind. Fischwürfel im Olivenöl bei mittlerer Hitze sanft braten, insgesamt maximal zehn Minuten. Zum Servieren auf den Feldsalat legen und Reis dazu reichen.