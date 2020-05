Zutaten für 4 Personen:

600 g Schweineoberschale oder vom Metzger 4 dünne Schweineschnitzel zu je 150 g schneiden lassen

4 Scheiben gekochter Schinken

4 Scheiben roher Schinken

200 g Appenzeller

2 Eier

50 g Mehl

200 g Semmelbrösel

120 ml Butterschmalz

300 g braune Champignons

200 g Sahne

1 kleine Zwiebel

1 Bund Schnittlauch

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Schweineschnitzel auf die Arbeitsfläche legen, mit Pfeffer würzen (Salz ist ausreichend in Schinken und Käse vorhanden). Eine Scheibe Kochschinken auflegen, als zweites eine Scheibe rohen Schinken und zuletzt den Appenzeller als Kern in der Mitte platzieren. Die Schnitzel an den Rändern längs ca. 1 cm einschlagen und wie eine Roulade fest aufrollen.

Von außen mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Panieren: zuerst in Mehl wälzen, anschließend in aufgeschlagenem Ei und zum Schluß in Semmelbröseln.

Christian Feldmann

In eine tiefe Pfanne 100 ml Butterschmalz geben und die Cordon bleu von allen Seiten goldbraun braten. Aus der Pfanne nehmen und für 10 Minuten im Ofen bei 150°C garen.



Währenddessen die Zwiebeln fein würfeln, die Champignons vierteln und den Schnittlauch in Röllchen schneiden. Die Zwiebelwürfel in 20 ml Butterschmalz glasig schwitzen, die Champignons zugeben und nach ca. 3 Minuten mit der Sahne auffüllen und sämig einkochen lassen.



Auf die Teller zuerst die Champignonrahmsauce geben und obenauf das aufgeschnittene Cordon bleu.



Dazu passen Bratkartoffeln oder Kartoffelnocken.