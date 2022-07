Zutaten für 6-8 Tomaten

6-8 mittelgroße Tomaten

25 frische Basilikumblätter

300g Büffel-Mozzarella

Olivenöl extra vergine, Meersalz, Pfeffer

Zubereitung

Die Tomaten waschen, oben einen Deckel abschneiden, dann mit einem Messer oder einem Teelöffel vorsichtig den Glibber und die Kerne entfernen. Das Innere der Tomaten in ein Sieb legen und den abtropfenden Saft auffangen.

Den Büffelmozzarella in etwa einen Zentimeter große Würfel schneiden, etwas salzen und pfeffern. Die Basilikumblätter quer in dünne Streifen schneiden und in einer Schüssel mit den Mozzarella-Würfeln vermischen und die ausgehöhlten Tomaten damit füllen.

Den abgetropften Saft der Tomaten mit etwas Olivenöl verquirlen und über die Füllung gießen. Mit Ciabatta servieren.