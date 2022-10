Zutaten für 2 Personen

1 kg Kartoffeln, festkochend

Salz

hoch erhitzbares Pflanzenöl

Zubereitung

Backofen mit dem Backblech auf 250 Grad vorheizen, also so heiß wie möglich. Die geschälten Kartoffeln in pommes-ähnliche Stücke schneiden, nur etwas kürzer und etwas dicker. Mit kaltem Wasser gründlich abwaschen und mit einem Küchenhandtuch trocken rubbeln. Dann in einer Schüssel mit wenig Pflanzenöl vermischen, so dass sie gerade vom Öl überzogen sind, dabei ordentlich salzen.

Nebeneinander auf dem heißen Backblech verteilen und 10 Minuten backen bis sie anfangen zu bräunen. Ofentür öffnen und Dampf ablassen, die Kartoffeln auf dem Backblech kurz durch mischen, Hitze auf 200 Grad herunter schalten. Eventuell noch etwas Öl dazu geben. Weitere 15 Minuten backen, bis die Bratkartoffeln braun und knusprig sind. In einer Schüssel noch einmal mit etwas Salz mischen und sofort servieren.