Zutaten für 4 Personen:

150g BBQ Dry Rub (amerikanisches Grillgewürz) oder handelsübliches Grillgewürz

4 frische Schweinerippen (400-600 g pro Stück - ungewürzt und ohne Marinade)

500 ml Rinderbrühe (selbst gemacht oder Rinderfond aus dem Glas)

150 ml BBQ Sauce (selbst gemacht oder aus dem Supermarkt)

Etwas klaren Honig

Für die selbst gemachte BBQ-Sauce:

10cl Bourbon Whiskey

1 l Ketchup (guten Ketchup, hier nicht sparen)

125 ml Apfelessig

100 ml Orangensaft (alternativ: Ananassaft oder Traubensaft)

125 ml Zuckerrübensirup

250 g brauner Zucker

100 g Chipotles, püriert (eingelegte Habanero-Schoten aus der Feinkost-Abteilung - alternativ 3 TL Chilli-Flocken)

4cl Worcestershiresauce

½ Teelöffel Knoblauchpulver

½ Teelöffel Zwiebelpulver

½ Teelöffel Pfeffer

½ Teelöffel gemahlener Koriander

½ Teelöffel Paprika edelsüß gemahlen

½ Teelöffel Salz

Zubereitung

Am Allerwichtigsten ist, die Silberhaut der Ribs abzuziehen, denn nur dann werden die Ribs vom Knochen fallen. Die Silberhaut befindet sich auf der unteren Seite direkt über den Knochen. Dazu eine Gabel nehmen und die Gabelspitze zwischen Knochen und Haut führen. Dann die Haut abziehen.

Die Ribs sehr gründlich mit BBQ Dry Rub oder anderem Grillgewürz von beiden Seiten einreiben - das Fleisch sollte gut bedeckt sein mit Gewürz.

500ml fertige Rinderbrühe in eine Schüssel geben und mit 50ml BBQ Sauce gut verrühren. Eine Auflaufform nehmen und die 4 gewürzten Ribs senkrecht reinstellen. Dazu können die Ribs auch ruhig gebogen werden, damit die reinpassen. Wichtig ist, dass die Auflaufform höher ist als die senkrechtstehenden Ribs. Wer solche eine Form nicht hat, kann die Ribs auch notfalls flach hinlegen.

Den Rinderbrühe-BBQ-Mix aus der Schüssel in die Auflaufform gießen. Wichtig ist, dass nur noch die Knochenspitzen nicht komplett bedeckt sind. Wenn der Mix dafür nicht ausreicht, mit etwas Wasser auffüllen.

Die Auflaufform mit Alufolie gut abdecken. Sie muss richtig verschlossen sein, damit während des Garprozesses keine Flüssigkeit verdampfen kann. Die Auflaufform für 2,5 Stunden bei 160 Grad in den Ofen geben (der Ofen kann vorgeheizt werden, mittleres Blech, Ober- und Unterhitze)

Anschließen die Ribs aus dem Ofen nehmen und den Sud vorsichtig abgießen (Vorsicht: sehr heiß und starker Wasserdampf).

Roland Piechozcek

Jetzt sind die Ribs bereit für den Grill. Sie können aber auch über Nacht im Kühlschrank nachziehen. Man kann auch mehr Ribs machen – wenn sie ausgekühlt sind, lassen sie sich gut einfrieren. Später einfach auftauen und auf den Grill legen.



Die Ribs zuerst mit der Fleischseite auf den Grill legen. Die Innenseite reichlich mit einem Pinsel mit BBQ-Sauce einreiben. Dann die Ribs drehen, so dass die schon gegrillte Fleischseite oben liegt. Mit dem Pinsel etwas Honig auf die komplette Seite streichen - darüber kommt dann reichlich BBQ Sauce.



Beim Grillen und Wenden aufpassen, dass die Ribs nicht auseinanderfallen, weil sie so zart sind. Am besten mit Zange und Grillwender arbeiten. Wichtig: Die Ribs werden nicht gegrillt, um sie zu garen, sondern um sie knusprig zu bekommen - also max. 3-4 Min. pro Seite - je nachdem wie knusprig sie sein sollen.

So geht die BBQ-Sauce:

Alle Bestandteile (außer Apfelessig und Fruchtsaft) in einen großen Topf geben und gut mit dem Schneebesen vermischen. Bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen, ständig gut durchrühren (sonst wird die Sauce bitter) und 10 min köcheln lassen. Jetzt den Apfelessig und den Saft hinzugeben und weiterhin sehr gut durchrühren. Die Sauce im Topf abkühlen lassen und immer mal wieder durchrühren, damit nichts anbrennt oder klumpt. Sollte am Ende Sauce übrig bleiben, hält sie, noch warm in Einmachgläser gefüllt und verschlossen, im Kühlschrank 3-4 Wochen. Ein absolut gern gesehenes Geschenk für den nächsten Grillabend bei Freunden.