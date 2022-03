Zutaten

2 reife Avocados

2 Clementinen

2 Tomaten

1 kleiner Eisbergsalat

½ Bund Schnittlauch

2 Esslöffel Zitronensaft

2 Esslöffel Olivenöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Schnittlauch in feine Röllchen zerschneiden. Tomaten und Clementinen klein würfeln. Die beiden äußeren Blätter vom Eisbergsalat abziehen, den Strunk unten knapp abschneiden. Salat längs halbieren und quer in sehr feine Streifen schneiden. Alles in einer Schüssel miteinander vermischen.

Die Avocados halbieren, Stein entfernen und das Fruchtfleisch vorsichtig mit einem Löffel aus der Schale heben. In Stücke schneiden, mit Zitronensaft beträufeln und unter den Salat ziehen. Salzen, pfeffern, Olivenöl darüber träufeln und noch einmal gründlich mischen. Sofort servieren.