Die Eislaufbahn auf der Kokerei Zollverein in Essen ist jedes Jahr ein besonderes Highlight für die ganze Familie. Auf 150 Metern erstreckt sich die Bahn entlang der imposanten Koksöfen und Schornsteine der alten Kokerei. Ein Besuch lohnt sich besonders abends, wenn die Kulisse in bunten Lichtern erstrahlt.

Kleingruppen können beim Eisstockschießen gegeneinander antreten. Wer lieber neben dem Eis steht, bekommt im Winterdorf Heißgetränke und Snacks. Schlittschuhe können mitgebracht oder für 4€ ausgeliehen werden. Wer mehr Zeit mitbringen kann, sollte unbedingt die ehemalige Kokerei erkunden.

Die Kokerei Zollverein war bis 1995 in Betrieb und galt in ihrer Zeit als die modernste Kokerei Europas. Hier wurde bei über 1.000 Grad Kohle zu Koks veredelt - bis zu 10.000 Tonnen Kohle am Tag. Die Tour dauert eine Stunde. Highlight: Die Panoramaplattform mit toller Aussicht!