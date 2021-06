Das Wisent ist das größte Landsäugetier in Europa und war auf unserem Kontinent fast ausgerottet. 2013 wurde eine Herde in die freie Natur entlassen. Wanderer können in der Wisent-Welt am Rothaarsteig auf ihren Touren durch die Wälder zufällig auf die Wisent-Herde treffen.

Zweite Herde in Bad Berleburg

Deutlich bessere Chancen, die Tiere aus der Nähe zu erleben, bietet die Wisent-Wildnis in Bad Berleburg. In diesem 20 Hektar großen Areal leben momentan zehn Tiere in einer zweiten Herde - in ihrer natürlichen Umgebung. Wer die Tiere nicht sehen sollte, darf mit einem Nichtsehergutschein kostenlos wiederkommen.

Spaß auf dem Wald-Spielplatz

Auf einem abwechslungsreichen Rundweg (ca. 3 km) ist man ungefähr zwei Stunden unterwegs. Es geht über bewusst naturbelassenes Gelände mit unbefestigten Wegen, Bachlauf, Anstiegen und freiem Feld. Der Wald-Spielplatz am Eingang verdient seinen Namen und bietet Kindern zusätzlichen Spaß.