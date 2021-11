Der WDR 2 Geheimtipp

In bis zu zwölf Metern Höhe fährt die Schwebebahn alle paar Minuten vorbei an Altbauten aus der Gründerzeit, der Oper oder historischen Industriegebäuden. Auch der Zoo ist von der Schwebebahn aus gut erreichbar, er gilt als einer der landschaftlich schönsten Zoos Deutschlands. Es gibt Tagestickets, die einen Ausstieg an einzelnen Stationen ermöglichen.