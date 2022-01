Hollywood bei uns im Westens: Das enorme Radioteleskop in Effelsberg gibt Stoff für viel Science Fiction. Hier werden Schwarze Löcher im All gesucht, Entstehungsgebiete von Sternen beobachtet und Signale aus dem All empfangen. Es wurde 1971 in Betrieb genommen und wird seitdem ständig modernisiert.

Handys nur im Flugmodus

Gäste können vom Besucherparkplatz zur Aussichtsplattform spazieren und von dort das Radioteleskop bestaunen. Handys und Tablets dürfen nur im Flugmodus mitgenommen werden. Sonst könnten die empfindlichen Radiowellen gestört werden.

Flutschäden an Wanderwegen

Die Themenwanderwege wie der "Milchstraßenweg" rund um das Radioteleskop sind leider noch stark von der Flut 2021 betroffen. Dazu kommen Forstarbeiten und der viele Regen in letzter Zeit. Deshalb rät Nordeifel Tourismus derzeit von Wanderungen rund um das Teleskop ab, empfiehlt aber eine schöne Alternative.