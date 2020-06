Anreise mit dem Auto

Adresse: Nutscheidstr. 1, 51545 Waldbröl. Aus allen Städten des Rhein-Ruhr-Gebietes ist der Park in rund einer Stunde erreichbar, aus Köln in ca. 50 Minuten. Die erste Stunde Parken ist kostenlos. Ab der zweiten Stunde fällt der Tagestarif von 3 Euro an.