Mikroabenteuer: Schlafsack, Natur und kein Auto

" Man muss raus aus der Komfortzone ", betont der Mikroabenteurer. " Wenn man sich fragt, wie man auch kleinere Wege vor der eigenen Haustür ohne Auto schafft, dann kommt man sich am Ende vor, wie jemand, der einen kleinen Expeditionsweg durch den Dschungel gegangen ist ", sagt Foerster. Es gehe ihm dabei aber auch um Nachhaltigkeit. Wer die Natur erleben will, der will sie erhalten.

An seinem Ziel schläft Foerster maximal in einem Schlafsack unter freiem Himmel. Das hat auch juristische Gründe. Wildzelten ist in Deutschland verboten. Foerster nutzt deshalb eine Grauzone aus, indem er nur einen Schlafsack bei sich hat. " Ich weiß nicht, wo ich einen Platz finde. Ich weiß nicht, was mich da erwartet und vor allem, wer mich da nachts erwartet ", erklärt er sein Abenteuer. Dennoch hält sich der 42-Jährige an Regeln: Niemals in einem Naturschutzgebiet übernachten.

"Einfach die Ausreden zur Seite schieben und loslegen."

Foerster, der zum Mikroabenteurer durch eine spontane Radtour von Hamburg nach Berlin und zurück in nur 24 Stunden wurde, hält Vorträge, mehr als 7.000 Menschen holen sich Tipps in seiner Facebook-Gruppe. Die Sehnsucht nach Expeditionen durch den heimischen Mischwald oder zum Bergsee scheint groß zu sein. " Du brauchst keinen Urlaub und keine tolle Ausrüstung um loszulegen. Man muss einfach die Ausreden zur Seite schieben und loslegen ", sagt Foerster. Abenteuer müssen eben nicht immer "höher, schneller, weiter" sein.

Stand: 06.06.2020, 19:35