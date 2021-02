Ich würde gerne sehen, wie voll es dort ist. Gibt es da eine Lösung?

Der Obstweg im Bergischen Land gefällt sogar der Maus

Das fände ich mal eine tolle Angelegenheit, aber das gibt es leider noch nicht. Wenn etwa NRW Tourismus die Auslastung der Wanderwege anzeigen würde. Ich glaube, die Technik müsste da sein. Es gibt schon Lichtschranken, wo Wanderer gezählt werden. Da könnte ich in Echtzeit sehen, ob es zu voll ist. Leider gibt es eine solche Übersicht im Netz aber noch nicht.

Die größte Herausforderung ist ja oft, die Kinder für das Wandern zu motiveren. Ich fand die Idee von WDR 2 Hörerin Rosi gut. Sie sammelt mit den Kindern auf der Tour Müll ein. Und dadurch haben die Spaß am Rausgehen. Was kannst du noch empfehlen?