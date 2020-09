Auf der Sequoiafarm Kaldenkirchen wurden in den 1950er Jahren zum ersten Mal in Europa Mammutbäume im großen Stil angebaut. Heute sind rund 100 der Rekord-Bäume übrig, die hauptsächlich in Kalifornien wachsen. Beim Spaziergang auf dem großen Gelände verzaubern sie mit ihrem besonderen Charme.

Ort der Ruhe

Mit der Zeit ist aus der Farm der Mammutbäume eine große Gehölzsammlung (Arboretum) geworden. An diesem Ort der Ruhe wachsen auch seltene Bäume - beispielsweise eine Wollemie. Dieser Millionen Jahre alte Nadelbaum galt als ausgestorben, wurde 1994 in Australien aber wiederentdeckt.

Liebevoll angelegte Parkanlage

Farmvogt Michael Geller kümmert sich um die liebevoll angelegte Parkanlage. Von April bis Oktober öffnet er an Sonn- und Feiertagen die Tore und steht für Fragen zu Verfügung. Der Eintritt ist frei - Besucher können aber etwas Geld spenden, das den Erhalt der Sequoiafarm sichert.