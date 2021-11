"Land des Feuers" in Hattingen

In Hattingen erstrahlt vom 13.11. bis 9.01. ein Lichterpark - dort, wo 150 Jahre lang an der Henrichshütte Eisen und Stahl erzeugt wurde. Nun soll der 1,5 km Licht-Parcours das Areal erneut zum "Land des Feuers" machen.

Eine ähnliche Installation befindet sich im gleichen Zeitraum am Park des Düsseldorfer Schlosses Benrath. Hier sind die Lichtspiele an die reichhaltige Historie des Ortes angelehnt.

In Essen im Ruhrgebiet sind derzeit die Lichtwochen. Erstmals seit drei Jahren gibt es in diesem Jahr wieder ein Motto: Tierpark. Die Innenstadt soll sich dabei in einen Tiergarten aus Licht verwandeln: Zu sehen sind Rehe, Eisbär, Nashorn, Orca und Kängurus. Die Lichtwochen finden jedes Jahr im Winter statt, sie dauern bis zum 8. Januar.

Weihnachtswelt im Zoo

In Dortmund wird ab dem 11.12. der Westfalenpark täglich zur Licht-Oase: Ein Riesenkristall, mannshohe Cocktailgläser und Lichtobjekte, die an Star Wars erinnern, gibt es dann bis Anfang Januar jeden Tag ab 17 Uhr zu sehen.

In Köln und Münster verwandeln sich die Zoos in eine magische Weihnachtswelt, sobald es dunkel wird. Während die Tiere schlafen, klingeln die Weihnachtsglöckchen an dem illuminierten Weg. Ein Highlight ist, wenn auf einer großen Wiese tausende Lichtpunkte abgestimmt zu einer Melodie funkeln.