Das Junkerhaus in Lemgo ist nicht nur das ehemalige Wohnhaus des Künstlers Karl Junker, sondern auch sein Lebenskunstwerk. In aufwendiger Handarbeit hat er bis zu seinem Tod am Haus geschnitzt. Die außergewöhnlichen Möbel und Wandverzierungen machen das Haus zu einem Gesamtkunstwerk.

Karl Junker wurde 1850 in Lemgo geboren. Nach dem Tod seiner Eltern wuchs er bei seinem Großvater auf und machte eine Lehre zum Tischler. Als Geselle zog er durch Europa, studierte in München und kehrte nach Lemgo zurück, um schließlich sein Künstlerhaus zu bauen.

Weil das Junkerhaus schon immer sehr anders aussah, entstanden früh Mythen. Die einen sagten, es sei ein "Denkmal einer unglücklichen Liebe". Andere glaubten eine Indienreise hätte Junker zu diesem Kunsthaus inspiriert. Manche nannten das Junkerhaus auch das "Gespensterhaus".